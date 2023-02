Como, auto si ribalta in via Torno e trancia un tubo del gas: ferita una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita in modo serio, seppure per fortuna non sia in pericolo di vita, questa mattina, lunedì 20 febbraio, in via Torno a Como, all'altezza del civico 79, a causa del ribaltamento della sua auto, che nella rocambolesca giravolta ha anche tranciato un tubo del gas, Sul posto stanno intervenendo i pompieri, i sanitari del 118 e la polizia per gli accertamenti del caso. Seguono aggiornamenti