Auto ribaltata in via per San Fermo: soccorso anche un bimbo di 3 anni

Incidente a Como in via per San Fermo nel tratto delle gallerie. Un'auto si è ribaltata con a bordo quattro persone tra le quali due bambini di 3 e 11 anni. Un'ambulanza e un'automedica sono giunte immediatamente sul posto. Il più piccolo è stato trasportato all'ospedale ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale di Como è intervenuta per regolare la viabilità in modo da consentire lo svolgimento dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30 del 23 dicembre 2022.