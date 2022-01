Incidente in via Bixio: auto ribaltata

Una donna di 64 anni è rimasta ferita dopo un incidente avvenuto in via Nino Bixio a Como poco prima delle ore 14 dell'11 gennaio 2022. L'auto si è ribaltata su un fianco. Non sembra che altre vetture siano rmaste coinvolte. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e un'automedica. Per estrarre la donna dall'abitacolo, per rimuovere la vettura e mettere in sicurezza la strada sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Via Bixio è stata chiusa in entrambe le direzioni, con pesanti disagi alla viabilità già messa a dura prova dal cantiere per la riparazione di una perdita d'acqua in piazza Santa Teresa.