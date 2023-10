Auto ribaltata nel bosco a Valbrona: interviene l'elisoccorso

Mobilitazione dei soccorsi in un bosco di Valbrona, in zona Campospino, a seguito di un incidente. Intorno alle ore 15.50 del 28 ottobre 2023 un'auto guidata da un un uomo di 83 anni si è ribaltata finendo in un'area boschiva. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente, la persona all'interno del veicolo era già uscita da sola.Il personale medico del 118 è intervenuto con un elicottero e ha trasportato il paziente in ospedale a Lecco in codice giallo. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato e lo hanno recuperato.