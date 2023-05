Auto ribaltata a Tavernerio dopo lo schianto contro un palo

Illese per miracolo le tre persone a bordo dell'auto che si è ribaltata a Tavernerio poco prima delle pre 19 del 20 maggio 2023. L'incidente è avvenuto in via Briantea. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sembra, ad ogni modo, che l'auto si sia schiantata contro un palo e si si sia ribaltata finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118. Una volta estratti i tre occupanti dall'abitacolo si è potuto constatare che erano tutti illesi.