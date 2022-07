Auto ribaltata a Rovellasca dopo lo scontro con una moto: feriti due ragazzi

Oggi 20 luglio intorno alle 18.30 a Rovellasca, in via XX Settembre c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. A seguito dell'impatto l'auto si è ribaltata in mezzo alla strada. Intervenuti i vigili del fuoco da Cantù e Saronno insieme al 118 e alla polizia locale. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso ma dopo una prima visita da parte dei soccorritori nessuno dei feriti, due ragazzi di 25 anni, sembrerebbe in pericolo di vita.