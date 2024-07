Un'auto ribaltata sulla Regina a Tremezzo

Poco prima delle ore 8 di questa mattina, 17 luglio 2024, un grave incidente stradale si è verificato in via Provinciale Regina. Un'auto si è ribaltata e un anziano di 83 anni è rimasto seriamente ferito. Cubito soccorso dai sanitari, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Menaggio da un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Le condizioni dell'anziano sono state giudicate piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per determinare le cause esatte del ribaltamento del veicolo. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con traffico rallentato lungo la via Provinciale Regina durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo incidentato.