Incidente sulla Provinciale, auto ribaltata: ferito un 75enne

Incidente oggi pomeriggio mercoledì 5 giugno a Laino intorno alle 17 sulla Sp41 verso la località Castello. Un'auto con a bordo un 75enne si è ribaltata, i carabinieri di Menaggio, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e i soccorsi del 118, dovranno ricostruire le dinamiche del sinistro. Nonostante il grande spavento l'uomo non avrebbe riportato ferite tali da mettere in pericolo la sua vita e non sarebbero state coinvolte altre auto.