Paura per una ragazza di 26 anni a Plesio: auto fuori strada e ribaltata

L'incidente questa mattina 14 maggio a Plesio intorno alle 6.30 sulla Sp7 (via per la Grona). Un'auto con a bordo una ragazza di 26 anni è finita fuori strada e poi si è ribaltata tra gli alberi e la recinzione di una casa privata a bordo strada. I soccorsi sono scattati in codice rosso e la giovane è stata trasportata all'ospedale di Gravedona. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa e i carabinieri di Menaggio. La 26enne non sarebbe in pericolo di vita.