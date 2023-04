Auto ribaltata a Olgiate Comasco: soccorso un 23enne

Incidente a Olgiate Comasco poco prima delle 6.30 del mattino dell'8 aprile 2023. Un'auto guidata da un ragazzo di 23 anni si è ribaltata mentre percorreva via Vittorio Emanuele. Inizialmente si è temuto il peggio per giovane automobilista. Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco e un'automedica. I vigili del fuoco hanno aiutato il personale del 118 nelle operazioni di soccorso e hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Il 23enne è uscito illeso dall'abitacolo.