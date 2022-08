Auto ribaltata nella notte a Asso: a bordo anche un bimbo di 10 anni e una ragazza di 16

Un'auto si è ribaltata la notte scorsa (tra il 6 e il 7 agosto) a Asso sulla SP41 (km17+500). Tre le persone coinvolte uscite autonomamente e portate in ospedale: una donna di 57 anni, un bimbo di 10 e una ragazza di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri. Inizialmente l'incidente era segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso ma fortunatamente le ferite riportate dai 3 non sembrano essere gravi: sono stati traportati all'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Non sono ancora chiare le dinamiche del ribaltamento in cui non sembrano essere coinvolti altri veicoli.