Auto ribaltata a Montano Lucino: ferita ragazza di 23 anni

Incidente nella notte a Montano Lucino. Un'auto guidata da una ragazza di 23 anni si è ribaltata mentre percorreva via Roma. Il ribaltamento è avvenuto all'altezza del civico 18 poco prima di mezzanotte e mezza del 24 ottobre 2022. La giovane automobilista è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che l'ha trasportata all'ospedale di San Fermo della Battaglia. La ragazza è rimasta ferita in modo piuttosto serio ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente non sono state rilasciate al momento informazioni dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato da sinistro.