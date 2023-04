Auto ribaltata a Menaggio: i vigili del fuoco estraggono i passeggeri miracolosamente illesi

Auto ribaltata oggi pomeriggio 17 aprile 2023 a Menaggio in via Cadorna, località Croce. Nell'incidente non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli e si indaga sulle dinamiche del ribaltamento. Sul posto sono prontamente intervenuti, intorno alle 14.15 i vigili del fuoco di Como che hanno aiutato le due persone all'interno a bordo dell'auto a uscire dall'abitacolo. I due, nonostante il grande spavento, sono praticamente illesi.