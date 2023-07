Auto ribaltata a Longone al Segrino: soccorsa donna di 64 anni

E' uscita pressoché illesa dall'abitacolo la donna di 64 anni rimasta coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto a Longone al Segrino. La donna stava viaggiando lungo via Garibaldi quando per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba e i soccorsi del 118 sopraggiunti con un'automedica e con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. La donna è stata trasportata al prontosoccorso dell'ospedale di Erba. E' in buone condizioni.