Auto sbanda, si ribalta e distrugge l'ingresso di una casa

Il fuoristrada sbanda, perde il controllo, e finisce contro l'ingresso di un'abitazione. Incidente stradale per fortuna senza feriti gravi, nella mattinata di martedì 30 gennaio a Cogliate, la città brianzola al confine con Rovello Porro.

Lo schianto è avvenuto in via Parini, pochi minuti prima delle 8.30 con un'auto che è finita contro la recinzione dell'ingresso di una villetta, abbattendola. Il veicolo, in seguito all'impatto, si è ribaltato ed è rimasto in strada, sotto una cascata di mattoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, giunti a Cogliate con l'autopompa da Lazzate.

Secondo quanto al momento emerso e come riportano i colleghi di MonzaToday nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'essatta dinamica dello schianto e le cause. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.