Il mistero dell'auto fuori strada e ribaltata: arrivano i vigili del fuoco ma non c'è nessuno

Mistero oggi 3 giugno a Cucciago, in via Montina. Erano le 16.15 circa quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù si sono stati attivati per la messa in sicurezza e lo spegnimento di un principio d'incendio. Una macchina era finita fuori strada, ribaltandosi ma quando sono arrivati sul posto non c'era nessuno. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Rossa. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo.