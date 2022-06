Esce di strada e si ribalta: incidente a Fino Mornasco

incidente a Fino Mornasco poco dopo le 10.30 del 25 giugno 2022. Una macchina è uscita di strada e si è ribaltata mentre percorreva via Regina. L'auto ha concluso la sua corsa capovolta sul tettuccio finendo sul manto erboso a bordo strada. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate. L'automobilista 50enne al volante dell'auto ribaltata è uscito illeso.