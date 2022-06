Auto ribaltata a Fenegrò: un ferito

Incidente a Fenegrò poco dopo le ore 19 del 2 giugno 2022. Due auto si sono rtate mentre percorrevano via Como. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù. Ad ogni modo, a seguito dell'urto una delle due auto si è ribaltata e ha terminatio la sua corsa capovolta sul tettuccio. L'uomo all'interno dell'autoribaltata è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Saronno in codice giallo. Non è in pericolo di vita.