Faloppio, incidente nella notte, auto ribaltata: un ferito

È accaduto intorno alla mezzanotte di ieri, 1 dicembre, in Faloppio , provincia di Como (sp23). Un'auto, per motivi e dinamiche ancora da stabilire si è ribaltata. Sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Como che si sono occupati in primis di salvare la persona rimasta ferita nell'incidente, un uomo di 51 annni. Intervenuti, per ricostruire le dinamiche del sinistro, anche i carabinieri.