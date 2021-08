Auto ribaltata in via per Brunate a Como: anziano soccorso dai vigili del fuoco

Incidente in via per Brunate a Como nella giornata del 6 agosto 2021. Un'auto guidata da un uomo di 83 anni si è ribaltata in località Garzola mentre percorreva in discesa la strada. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'anziano automobilista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Ha ripostato alcune ferite ma le sue condizioni non sarebbero gravi.