Auto ribaltata a Canzo: un ferito nella notte

Incidente nella notte a Canzo. Un'auto guidata da un 31enne si è ribaltata mentre percorreva via Locatelli. La vettura ha terminato la sua corsa sul fianco sinistro. L'uomo al volante ha riportato lievi ferite: è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Sos di Canzo ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.