L'auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone: donna ferita a Bregnano

Incidente a Bregnano poco prima delle ore 18.30 del 31 gennaio 2024. Un'auto e un furgone si sono scontrati in corrispondenza dell'uscita della Pedemontana in direzione di Bregnano centro. A seguito dello schianto l'auto, guidata da una donna di 52 anni, si è ribaltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada ed estrarre la donna dalla macchina. La 52enne è stata trasportata all'ospedale in codice giallo.