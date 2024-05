Auto ribaltata a Barni finisce in un dirupo: ferito un uomo di 42 anni

Incidente a Barni poco dopo le ore 17.30 del 2 maggio 2024. Un'auto guidata da un 42enne si è ribaltata mentre percorreva la SP41. L'auto è finita in un bosci cadendo in un dirupo per 15 metri L'incidente è apparso inizialmente molto grave e sul posto sono accorse un'automedica e un'ambulanza del Sos di Canzo. Le condizioni del conducente, però, in un secondo momento si sono rivelate serie ma tuttavia non così gravi come ipotizzate in un primo momento. L'uomo è stato trasportato comunque d'urgenza all'ospedale mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Ai carabinieri è spettato il compito di eseguire i rilievi del sinistro al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.