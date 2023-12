Auto ribaltata in autostrada allo svincolo di Fino Mornasco: tre feriti

Incidente sull'autostrada A9 intorno alle 5 del mattino dell'8 dicembre 2023. Due auto si sono scontrate e a seguito dell'urto una delle due vetture ha sbandato e si è ribaltata. Tre le persone coinvolte e soccorse da due ambulanze della Croce Azzurra di Cadorago e della Croce Rossa di Cermenate. Sul posto anche due automediche del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato dall'incidente. I feriti sono due donne di 49 e 55 anni e un uomo di 49 anni. Sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e di Cantù.