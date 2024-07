Incidente ad Albavilla: auto esce di strada e rotola in un prato

Mobilitazione dei soccorsi intorno alle ore 7 ad Albavilla. Un'auto guidata da un 19enne è uscita di strada e si è ribaltata finendo in un prato. L'auto stava procedendo lungo via IX Agosto 1160. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Sul posto oltre a un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori e hanno provveduto alla rimozione del veicolo. Il 19enne alla guida ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all'ospedale.