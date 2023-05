Auto ribaltata sulla A9 in galleria per San Fermo: ferito un 21enne

Questa mattina 29 maggio alle 7.30 un'auto si è ribaltata in galleria per San Fermo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i soccorsi con un'ambulanza del 118. Ferito il 21enne alla guida ma non sembrerebbe in pericolo di vita. L'incidente è stato inizialmente segnalato come codice rosso poi, dopo le prime valutazioni sul posto, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico. Tra Como Centro e Como Monte Olimpino infatti la coda è già di diversi chilometri.