Auto prende fuoco a Erba, un'altra si ribalta a Lomazzo: due feriti

Doppio intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili de fuoco questa mattina. Alle 9, in via Minoretti a Erba, le squadre sono intervenute per domate l'incendio di un'autovettura prontamente spento dai vigili del locale distaccamento; illeso il conducente. Successivamente, alle 9.15, due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo ed Appiano Gentile sono invece intervenute a Guanzate, in via Roma, per incidente stradale con due persone ferite all'interno di una vettura ribaltata.