Biasca (Ticino): auto precipita nel vuoto, morti i due anziani a bordo

Ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada. Il veicolo è precipitato per circa 50 metri e per il conducente e il passeggero non c'è stato nulla da fare. Avevano 76 e 81 anni. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 16 del 15 luglio 2023 in Ticino, per la precisione a Serravalle in Val Pontirone. Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale il 76enne automobilista svizzero, domiciliato in Riviera, scendendo dalla Val Pontirone ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo sulla sinistra, forse a causa di un malore. Successivamente l'auto è precipitata per una cinquantina di metri. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, della polizia comunale del Polo di Biasca, i pompieri di Biasca con l'UIT, i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del conducente e del passeggero un 81enne svizzero anche lui domiciliato in Riviera.