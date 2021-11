Provocano un incidente e fuggono: soccorso un medico di Menaggio

Un medico di 67 anni di Menaggio è rimasto coinvolto in un incidente provocato da un'auto pirata a Dervio. E' successo poco dopo le ore 23 di sabato 30 ottobre 2021. Secondo quanto riportato da LeccoToday l'auto pirata con a bordo quattro ragazzi avrebbe impostato male una curva e avrebbe invaso la corsia opposta causando il ribaltamento della vettura che proveniva dalla parte opposta e sulla quale viaggiava il medico di Menaggio. I quattro giovani avrebbero poi accostato dopo essersi accertati velocemente delle condizioni dell'uomo e con il favore dell'oscurità sono fuggiti abbandonando il loro veicolo. Il medico 67enne non ha riportato gravi ferite. I carabinieri indagano per risalire ai ragazzi che erano a bordo dell'auto pirata. I dettagli nell'articolo di LeccoToday.