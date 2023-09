Camion in fiamme in autostrada: caos traffico verso la Svizzera

Un camion ha preso fuoco questa mattina 18 settembre intorno alle 10.30. L'incendio si sta sviluppando in direzione Chiasso, sull'autostrada A9 all'altezza di Fino Mornasco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio e si stanno creando lunghe code, in una giornata in cui la situazione era già compromessa a causa di un incidente avvenuto sulla A2, in Svizzera che ha creato un vero blocco della circolazione verso il confine.