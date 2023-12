Auto esce di strada a Lomazzo: al loro arrivo i soccorritori non trovano nessuno. Indagano i carabinieri

Un'auto nella notte si è schiantata contro la rotatoria situata all'angolo tra via Monte Bianco e via delle Alpi a Lomazzo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 23.30 ma al loro arrivo il conducente e gli eventuali altri occupanti si erano allontanati da luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire la dinamica del sinistro e, sopratutto, per rintracciare i responsabili che non si sono fatti trovare all'arrivo dei soccorsi.