Auto esce di strada alla rotatoria e finisce nel bosco

E' successo nella prima mattina del 10 giugno 2023: un'auto è uscita di strada impegnando una rotatoria sulla Lomazzo-Bizzarone a Faloppio. La vettura è finita in mezzo alla vegetazione boschiva a bordo strada. Il conducente, uscito pressoché illeso dall'abitacolo, non è riuscito più a rimuovere l'auto ed è stato necessario chiedere l'intervento della carro attrezzi. Non risultano altre vetture o persone coinvolte.