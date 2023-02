Esce di strada con l'auto: neopatentato soccorso a Castelmarte

Se l'è vista brutta il ragazzo di 18 anni che nella mattina del 17 febbraio 2023, poco prima delle ore 8, è uscito di strada con l'auto a Castelmarte. Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine il neopatentato ha perso il controllo della vettura mentre stava percorrendo via Valleggio (SP42) e ha rischiato di schiantarsi contro un'abitazione. Il 18enne è uscito pressoché illeso dall'abitacolo della macchina ma è comunque stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Canzo. I soccorritori hanno potuto appurare che il giovane non avesse riportato ferite o lesioni gravi. I vigili del fuoco di Erba sono intervenuti con l'autogrù e hanno recuperato e rimosso l'auto.