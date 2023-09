Montano Lucino, auto fuori strada dopo l'urto con un camion

Tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica per la donna di 74 anni coinvolta in un incidente contro un camion a Montano Lucino. Intorno alle ore 11.20 del 25 settembre 2023, tra via Manzoni e via Valtellina, l'auto dell'anziana automobilista si è scontrata con un camion. A causa dell'urto la vettura è uscita fuori strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. La donna, come detto, è uscita dall'abitacolo pressoché illesa, tanto da non necessitare il trasporto in ospedale.