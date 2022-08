Incidente in via Torno a Como poco prima delle 18.30 del 27 agosto 2022. Una donna di 30 anni alla guida della sua vettura ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un'altra auto in sosta lungo la strada. La donna non ha riportato ferite. Non si segnalano altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Como.