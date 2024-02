Tragedia sfiorata a Lugano: Suv fuori controllo finisce contro la vetrina di un ristorante sul lungolago

Oggi 6 febbraio poco prima delle 15 in Riva Vincenzo Vela a Lugano c'è stato un grave incidente. Un 65enne automobilista italiano della provincia di Sassari, alla guida di un Suv, si dirigeva verso Paradiso. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la veranda esterna di un ristorante. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure a 7 persone, di cui 6 trasportate in ambulanza all'ospedale. Si tratta del conducente della vettura, le cui condizioni sono giudicate serie, e di 5 avventori, che stando a una prima valutazione medica non hanno riportato gravi ferite.