Incidente a Montano Lucino: auto in un fosso

Incidente a Montano Lucino poco prima delle ore 15 del 27 ottobre 2022. Due auto si sono urtate mentre procedevano lungo via Valtellina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine una delle due vetture è finita per metà nel fosso che costeggia la strada. Le due donne a bordo delle macchine - una di 31 anni e una di 72 anni - sono rimaste lievemente ferite e sono state soccorse da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate.