Auto finisce fuori strada a Lasnigo: ferito ragazzo di 19 anni

Incidente a Lasnigo sulla Sp41 intorno alle 20 di questa sera 16 settembre. Un'auto è uscita fuori strada andando a sbattere rovinosamente contro alcuni alberi e accartocciandosi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il giovane di 19 anni dalla vettura. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Erba ma le sue condizioni, dopo i primi soccorsi ricevuti sul posto, non sembrano gravi da metterne in pericolo la vita. Nell'incidente è stata coinvolta solo quella vettura.