Spavento sulla Statale 36, auto in fiamme ma il conducente riesce a uscire

Grande spavento per tutti gli automobilisti che hanno visto l'auto in fiamme all’uscita della Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Desio Nord. Il fatto è accaduto venerdì 9 settembre quando poco prima di mezzogiorno a pochi metri dall'uscita in via San Giuseppe una Ford Kuga è andata completamente distrutta dalle fiamme nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio che ha interessato la carrozzeria e gli interni della vettura. Sono state pesanti le ripercussioni sul traffico ma hanno riguardato per lo piu' l'ingresso a Desio e non il traffico verso i laghi.

Il proprietario si è accostato ed è scoppiato il rogo

Pochi minuti prima, il proprietario dell'auto, un uomo di 50 anni residente in Brianza, era al volante del veicolo quando ha visto uscire del fumo dal cofano che ha immediatamente invaso anche l’interno del veicolo. Il 50enne ha fatto appena in tempo ad accostare a bordo strada e ad uscire dal veicolo, prima che la carrozzeria dell'auto prendesse completamente fuoco.