Tragico incidente a Misinto, auto esce di strada e si schianta: morto 59enne di Cermenate

L'impatto ha devastato l'abitacolo dell'automobile: non c'è stato scampo per l'autista, ferita la passeggera

Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 18 agosto in Brianza, a Misinto. Un uomo di 59 anni, Rino Borné di Cermenate, è morto in seguito a uno schianto in auto in via San Siro. Terribile l'impatto che ha devastato l'abitacolo di una utilitaria su cui insieme a lui viaggiava anche una donna di 63 anni che è rimasta ferita nello schianto. Inutili invece i tentativi di soccorso per il 59enne comasco che ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni ricevute, come riportato anche su MonzaToday, sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli e si ipotizza, tra le altre cose, un malore improvviso del conducente. L'utilitaria, una Citroen, è andata prima a sbattere contro diversi ostacoli per poi schiantarsi e fermarsi a bordo strada. Le immagini di come sia ridotta la vettura purtroppo parlano da sole.

I soccorsi

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita pochi minuti dopo le 13 da via San Siro e sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso insieme all'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno. Mentre i sanitari del 118 hanno prestato assistenza alla signora, sorella della vittima, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita del conducente mentre la donna, residente a Ceriano Laghetto, è stata accompagnata in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Garbagnate. La dinamica del terribile schianto è ora al vaglio dei militari dell'Arma.