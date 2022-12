Scontro frontale con un cinghiale: auto distrutta. Illeso il conducente

Grande spavento ieri sera 11 dicembre in un tratto di strada tra Lazzate e Lentate sul Seveso (al confine con Mariano Comense) che per 500 metri attraversa campi agricoli. Proprio qui un 59enne ha colpito con l'auto un cinghiale.

L'uomo era appena uscito di casa quando, mentre percorreva via Manzoni alla guida della sua Audi A3, si è visto spuntare in mezzo alla carreggiata, proprio sulla sua traiettoria, il grosso animale e, senza avere nemmeno il tempo di tentare una manovra per schivarlo, lo ha colpito in pieno con la parte frontale dell'autovettura.

Il 59enne, fortunatamente illeso, ha visto l'attivazione degli airbag dell'auto che nella parte anteriore ha riportato ingenti danni.

Invece, per l'animale purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sereno per la messa in sicurezza dell'area e i rilievi del sinistro.I militari hanno fatto sopraggiungere il servizio di medicina veterinaria e il soccorso stradale per la rimozione del veicolo non più marciante