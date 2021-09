Asso, auto ribaltata in via Brusa: due i feriti

È accaduto oggi, 30 settembre intorno alle 4 del pomeriggio. Un'auto per dinamiche ancora da stabilire si è ribaltata in via Brusa a Asso. Inizialmente l'incidente è stato segnalato come codice rosso ma fortunatamente le ferite riportate dalle due persone coinvolte non sembrerebbero gravi. I feriti sono una donna di 59 anni e un uomo di 67. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo e un'ambulanza che ha portato i contusi per i controlli dovuti all'ospedale di Erba.