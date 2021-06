Asso, incidente in via Matteotti: gravissimo un ciclista

È accaduto stamattina ad Asso, in via Matteotti alle 10.30 circa. Un ciclista, un uomo di 81 anni, è rovinosamente caduto in strada, riportando serie ferite. L'incidente, in cui al momento non sembrano coinvolti altri veicoli o persone, è segnalato come codice rosso, quindi di massima gravità. Sul posto, oltre ai carabinieri di Como per ricostruire la dinamica dei fatti, due ambulanze e l'elisoccorso giunto da Sondrio. Secondo alcuni testimoni in loco le condizioni del ciclista sarebbero gravi ma attendiamo aggiornamenti dalle autorità competenti. L'uomo è stato portato con l'elisoccoso in codice rosso al Manzoni di Lecco.