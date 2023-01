Appiano Gentile, pedone investito in piazza Libertà da un ciclista: grave

Il fatto questa mattina 20 gennaio intorno alle 9.30 in piazza Libertà a Mariano Comense. Un uomo di 82 anni è stato investito da un ciclista. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como Villa Guardia anche se poi è tornato alla base. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa che ha trasportato il ferito in codice giallo (grave, ma non in pericolo d vita come era sembrato inizialmente) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.