Appiano Gentile, furgone ribaltato dopo lo scontro con un'auto

Brutto scontro oggi 21 marzo a Appiano Gentile sulla Provinciale 23. Intorno alle 11.07 un furgone si è scontrato con un'auto e si è ribaltato. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente in cui sono rimaste coinvolte (e miracolosamente illese) due persone: un ragazzo di 19 anni e un uomo di 72. Sul posto i vigili del fuoco di Como e la polizia locale di Appiano Gentile che dovrà ricostruire le modalità del sinistro. Intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra.

Furgone ribaltato anche a Como

Oggi nel Comasco è il secondo intervento di questo tipo. La polizia locale è intervenuta anche questa mattina 21 marzo a Como in via Achille Grandi (direzione centro città) per un furgone ribaltato. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto alle 6.50 e sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e due ambulanze. Moltissimi i rallentamenti in città con colonne di auto di chilometri (dalla statale dei Giovi alla tangenziale).