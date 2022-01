Como, anziano di 91 anni investito in zona Prestino

Un uomo di 91 anni è stato investito intorno alle ore 14 del 28 gennario 2022 in via Catullo a Como (zona Prestino). Alla guida dell'auto che lo ha travolto c'era una donna di circa 75 anni. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe rimasta accecata dal sole e non avrebbe visto il pensionato che attraversava la strada. La dinamica, ad ogni modo, è ancora al vaglio degli agenti di polizialocale intervenuti sul posto. Un'ambulanza Croce Azzurra di Como ha soccorso l'anziano pedone che, seppur ferito in modo abbastanza serio, non sarebbe in pericolo di vita.