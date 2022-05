Anzano, frontale tra auto e moto: grave motociclista

Terribile frontale oggi 20 maggio tra un'auto e una moto a Anzano del Parco in via Armando Diaz. Erano circa le 15.30 quando i due veicoli, con dinamiche e responsabilità ancora da stabilire, si sono violentemente scontrati. Sul posto sono intervenuti in codice rosso due ambulanze del 118 e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Le condizioni di chi guidava la moto sono apparse subito molto critiche. L'uomo, la cui età non è ancora nota, è stato soccorso in arresto cardio circolatorio con traumi agli arti superiori ed inferiori.

Trasportato con manovre di rianimazione in corso. L'uomo è arrivato alle 16.45 all'ospedale Sant'Anna con l'elisoccorso in condizioni molto serie.

La polizia Locale è intervenuta per i rilievi e per veicolare il traffico e favorire l’intervento dei soccorsi.

In aggiornamento.