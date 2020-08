Anzano del Parco, perde il controllo dell'auto e si ribalta

È accaduto oggi, 29 agosto, ad Anzano del Parco sulla Ss342 intorno alle 10.38 del mattino. Un'auto, per cause ancora da stabilire, si è completamente ribaltata. Coinvolte quattro persone tra cui due ragazzi di 18 e 22 anni e un bambino di 7. Sul posto i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù e il 118. Sembrerebbe che nessuno sia in grave pericolo ma gli accertamenti sono ancora in corso.

