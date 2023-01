Incidente sulla Briantea: è morta in ospedale la donna di 63 anni

Non ce l'ha fatta la donna di 63 anni rimasta coinvolta e gravemente ferita nell'incidente di ieri 1° gennaio a Anzano del Parco, sulla Briantea.

Qui intorno alle 19.30 si sono scontrate due auto in prossimità di una curva. Tre i feriti di cui la donna in gravissime condizioni. Grande spiegamento di mezzi di soccorso: la strada è stata chiusa per circa due ore. Quattro ambulanze, due auto mediche, i carabinieri e vigili del fuoco sono giunti sul posto. I tre feriti sono un uomo di 63 anni, una donna di 62 e una ragazza di 19 e sono stati trasportati all’ospedale di Cantù, di Lecco e al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

E purtroppo è stata proprio la donna di 63 anni, Menina Domenica Strambini residente a Montano Lucino a perdere la vita.