Anzano, 90enne alla guida sbatte contro un furgone a lato strada e si ribalta

È accaduto oggi ad Anzano del Parco in via Diaz intorno alle 15.15. Una donna di 90anni alla guida della sua auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un furgoncino di tipo Fiorino, accostato a lato strada. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Erba e Como, un'ambulanza (inizialmente in codice rosso) e l'automedica. Probabilmente alla base dell'incidente c'è stata una distrazione ma gli organi competenti stanno ricostruendo il fatto. La strada è stata resa a senso unico alternato per il tempo dei rilievi e dei soccorsi. La donna è stata portata al Sant'Anna in codice giallo ma non sembrerebbe aver riportato gravi ferite, così come il 63enne che era sul furgoncino.